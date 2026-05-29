Япония и Филиппины начнут переговоры о соглашении о военной разведке

Токио, 28 мая (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший, находящийся с визитом в Японии, договорились о начале переговоров по заключению общего соглашения о безопасности военной информации (GSOMIA) с целью укрепления двустороннего сотрудничества в области безопасности.

Соглашение GSOMIA позволит двум странам обмениваться конфиденциальной информацией.

На двустороннем саммите, состоявшемся в Государственной резиденции в Токио, Такаити и Маркос также обсудили усиление военного давления со стороны Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также сдвиг в сторону национализма в Соединённых Штатах при президенте Дональде Трампе.

Лидеры Японии и Филиппин договорились повысить уровень отношений между своими странами до «Всеобъемлющего стратегического партнёрства».

Они подтвердили, что Япония и Филиппины в ближайшее время проведут встречу министров иностранных дел и обороны в формате «два плюс два» и будут содействовать трёхстороннему сотрудничеству между двумя странами и Соединенными Штатами.

