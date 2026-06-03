В ноябре в Японии состоится церемония, посвящённая реставрации замка Сюри в префектуре Окинава

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Токио, 2 июня (Jiji Press). Правительство Японии 22 ноября проведёт церемонию, посвящённую завершению реставрации главного зала замка Сюри в самой южной префектуре Окинава, сгоревшего в 2019 году, сообщил глава кабинета министров Кихара Минору.

«Этот замок – очень важное здание, являющееся предметом гордости не только для жителей Окинавы, но и для всей нашей страны», – заявил Кихара на пресс-конференции.

Замок Сюри в городе Наха, столице префектуры, был центром королевства Рюкю, которое управляло регионом Окинава около 450 лет, начиная с 1429 года.

Реставрационные работы в главном зале начались в ноябре 2022 года после пожара, произошедшего в октябре 2019 года.

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