Компания JR East перейдёт от магнитных билетов к билетам с QR-кодом в 2027 году
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Токио, 9 июня (Jiji Press). Компания East Japan Railway Co. (JR East) заявила, что прекратит продажу магнитных билетов на короткие расстояния на всех станциях своих обычных линий и заменит их билетами с QR-кодом весной 2027 года.
Изменения коснутся билетов на поездки протяжённостью до 100 километров. Компания JR East заявила, что удаление неперерабатываемого магнитного слоя с обратной стороны обычных билетов поможет снизить воздействие на окружающую среду.
В то время как нынешние билеты вставляются в турникеты, новые билеты потребуют от пассажиров считывания QR-кодов на них с помощью считывающих устройств у турникетов.
Размер билета увеличится с нынешних 30 х 57,5 миллиметров (магнитный формат) до 57,5 х 85 миллиметров.
По данным компании JR East, переход на билеты с QR-кодом позволит устранить заторы на автоматизированных турникетах.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]