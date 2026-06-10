Новый ночной экспресс компании JR East получил название «Luna Azul»

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Токио, 9 июня (Jiji Press). Компания East Japan Railway Co. (JR East) представила название «Luna Azul» для своего нового ночного экспресса, запуск которого запланирован на 2027 финансовый год.

Как сообщила железнодорожная компания, название, в переводе с испанского означающее «голубая луна», было выбрано для того, чтобы передать ощущение роскоши и возможности отвлечься от повседневной жизни.

С весны до осени поезд будет курсировать два раза в неделю в оба конца, соединяя станцию ​​Синагава в Токио и станцию ​​Аомори в префектуре Аомори на северо-востоке Японии, по линиям Дзёэцу и Уэцу.

Поездка займет примерно от 12,5 до 15 часов в одну сторону, поезд может вместить до 125 пассажиров.

В зимний период обслуживание будет осуществляться в дневное время, предлагая шесть рейсов в неделю туда и обратно между Синагавой и станцией Наганохара-Кусацугути в префектуре Гумма на востоке Японии. Поездка в одну сторону займёт от двух с половиной до трёх часов, а количество пассажиров может достигать 150 человек.

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