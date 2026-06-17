В восточной части Японии произошло мощное землетрясение
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Токио, 16 июня (Jiji Press). Вечером 16 июня в регионе Канто на востоке Японии произошло сильное землетрясение магнитудой около 5,5.
Землетрясение, произошедшее около 19:46, имело интенсивность ниже 5 по 7-балльной японской шкале сейсмической интенсивности в городе Ота в префектуре Гумма и в городе Хондзё в префектуре Сайтама.
Согласно данным Японского метеорологического агентства, очаг землетрясения находился примерно в 50 километрах под южной частью префектуры Ибараки, вдоль границы между континентальной плитой и Филиппинской морской плитой.
В районах, где наблюдались сильные толчки, следует быть готовыми к землетрясениям с максимальной сейсмической интенсивностью ниже 5 баллов в течение примерно недели, сообщило агентство.
По данным правительств префектур Гунма и Сайтама, по состоянию на 20:30 сообщений о повреждениях жилых домов или причинении вреда людям не поступало.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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