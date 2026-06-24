Мощный тайфун может обрушиться на главный остров Японии 27 июня
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Токио, 23 июня (Jiji Press). Мощный тайфун Мекхала 23 июня медленно продвигался в северном направлении над океаном к востоку от Филиппин и, как ожидается, приблизится к южной Японии 25 июня.
По данным Японского метеорологического агентства, седьмой тайфун этого года, как ожидается, приблизится к главному острову самой южной префектуры Японии Окинава и острову Амами-Осима в юго-западной префектуре Кагосима в период с 25 до 26 июня.
Вероятно, тайфун ослабнет, но 27 июня он может приблизиться к крупнейшему острову Японии.
Агентство предупредило, что тайфун может вызвать сильные ветры, высокие волны и проливные дожди.
23 июня в 15:00 тайфун двигался на северо-запад со скоростью 10 километров в час над водами к востоку от Филиппин, при центральном атмосферном давлении 925 гектопаскалей и максимальной устойчивой скорости ветра 50 метров в секунду.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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