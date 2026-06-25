Правящая коалиция представила предложения по пересмотру документа по вопросам национальной безопасности

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Токио, 24 июня (Jiji Press). Правящая Либерально-демократическая партия и её партнер по коалиции, Японская инновационная партия, представили свои предложения по пересмотру трёх ключевых документов правительства по национальной безопасности, запланированных на этот год.

Обе партии предложили увеличить оборонный бюджет. В предложениях Объединённого исследовательского проекта содержался призыв к реалистичному пересмотру трёх неядерных принципов: не обладать ядерным оружием, не производить его и не допускать его ввоза в страну.

Созданная правительством экспертная группа в апреле начала обсуждение пересмотра трёх стратегических документов, а именно: Стратегии национальной безопасности, Стратегии национальной обороны и Программы наращивания обороноспособности.

Основываясь на предложениях комиссии, которые должны быть опубликованы, вероятно, осенью, правительство планирует пересмотреть три документа, подготовленные в 2022 году, раньше, чем планировалось изначально.

В своих предложениях ЛДП не стала указывать целевой уровень увеличения оборонного бюджета. Вместо этого партия потребовала завершить трансформацию оборонного потенциала страны в течение пяти лет, приводя в пример страны-члены НАТО, стремящиеся увеличить долю расходов на оборону до 3,5% валового внутреннего продукта к 2035 году, Южную Корею, стремящуюся как можно скорее повысить этот показатель до 3,5%, и Австралию – до 3% к 2033 году.

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