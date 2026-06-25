В северо-восточной части Японии произошло мощное землетрясение

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Токио, 25 июня (Jiji Press). Утром 25 июня в префектуре Аомори на северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение с максимальной сейсмической интенсивностью более 6 (второй по величине уровень по японской шкале сейсмической интенсивности).

По данным Японского метеорологического агентства, землетрясение магнитудой 6,9 произошло около 7:30 утра на глубине около 50 километров у берегов префектуры Иватэ, к югу от Аомори.

В городе Хасиками префектуры Аомори зафиксирован уровень сейсмической интенсивности выше 6. В соседнем городе Хатинохэ в той же префектуре зарегистрирован уровень ниже 6, третий по величине в японской шкале, сообщило агентство.

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