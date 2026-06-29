В результате сильного землетрясения в центральной и восточной Японии травмировано 17 человек
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Токио, 27 июня (Jiji Press). Вечером 27 июня в префектуре Яманаси в центральной Японии произошло мощное землетрясение, в результате которого пострадали 17 человек, в том числе и в близлежащих районах, включая восточную префектуру Канагава.
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло около 22:28, зарегистрироваванный Японским метеорологическим агентством уровень сейсмической интенсивности составил 6 баллов (третий по величине уровень по японской шкале интенсивности) в городе Фудзикавагутико и 5 баллов (четвёртый по величине уровень) в городе Оцуки, оба города расположены в префектуре Яманаси.
В пяти муниципалитетах префектуры Яманаси восемь человек получили лёгкие травмы. Незначительные травмы получил один человек в Йокогаме, столице префектуры Канагава, расположенной к югу от Токио, и один – в городе Одавара в той же префектуре.
В городе Готэмба, префектура Сидзуока, к югу от префектуры Яманаси, женщина в возрасте около 90 лет получила незначительные травмы, упав с лестницы. В Токио также шесть человек получили лёгкие травмы.
Землетрясение произошло на глубине 20 километров в районе Пяти озёр Фудзи на востоке префектуры Яманаси. Озёра расположены у подножья горы Фудзи, действующего вулкана и самой высокой горы Японии. Агентство сообщило, что после землетрясения уровень вулканической активности на горе Фудзи, расположенной на границе префектур Яманаси и Сидзуока, не изменился, и риска извержения нет.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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