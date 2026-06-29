Тайфун «Мекхал» превратился во внетропический циклон
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Токио, 27 июня (Jiji Press). Тайфун «Мекхал» вечером 27 июня приблизился к региону Канто на востоке Японии.
Седьмой тайфун года затем прошел вдоль побережья полуострова Босо в регионе Канто и в 21:00 превратился во внетропический циклон над морем к востоку от этого региона.
Тем временем, 27 июня около 9 часов утра тайфун «Хигос», восьмой по счёту, превратился во внетропический циклон у берегов префектуры Фукусима на северо-востоке Японии, пройдя вдоль побережья полуострова Босо.
В регионах Канто и Токай наблюдались сильные дожди и порывистый ветер, также вызванные сезонным дождевым фронтом. Японское метеорологическое агентство предупредило о возможности оползней в районах, пострадавших от проливных дождей.
Компания JR East в течение дня отменила движение поездов на некоторых участках линий Собу, Утибо, Сотобо и других.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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