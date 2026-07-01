Япония поставит перед собой цель добиться стабильного номинального роста ВВП более чем на 3%

Новости

Токио, 30 июня (Jiji Press). Правительство Японии будет стремиться к последовательному достижению экономического роста более чем на 3% в номинальном валовом внутреннем продукте и более чем на 1% в реальном ВВП в кратчайшие сроки, говорится в проекте Основных положений экономической и фискальной политики и реформ, представленном на заседании правительства.

«Мы всесторонне укрепим нашу всеобъемлющую национальную мощь, используя скрытый потенциал Японии и японского народа, – заявила премьер-министр Такаити Санаэ на заседании Совета по экономической и фискальной политике. – В этом заключается миссия администрации Такаити».

Правительство планирует продолжить координацию действий с правящими партиями и намерено принять основную политику на заседании кабинета министров в середине июля.

В проекте представлен среднесрочный и долгосрочный план экономического и фискального управления на период с 2027 по 2040 финансовый год, основанный на «ответственной и инициативной» фискальной политике Такаити.

В документе предусмотрено привлечение государственно-частных инвестиций в размере более 370 триллионов йен в 17 стратегических областях, включая искусственный интеллект и полупроводники, в рамках усилий по увеличению номинального ВВП страны до 1100 триллионов йен к 2040 финансовому году.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме