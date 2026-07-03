Компания Sony прекратит выпуск игровых дисков для PlayStation в 2028 году
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Токио, 2 июля (Jiji Press). Компания Sony Interactive Entertainment заявила, что прекратит выпуск дисковых изданий новых игр для PlayStation в январе 2028 года, и все новые игры будут доступны только в загружаемых версиях.
Компания завершит выпуск игровых дисков для PlayStation спустя 33 года после дебюта оригинальной консоли в декабре 1994 года.
Как сообщило игровое подразделение Sony Group Corp., это решение не затронет игры, уже находящиеся в продаже.
По данным Sony Interactive Entertainment, спрос на загружаемые версии значительно превысил спрос на диски, и решение о прекращении производства дисков было принято в связи с изменениями потребительских предпочтений и рыночной конъюнктурой.
За год, закончившийся в марте этого года, продажи игровых дисков составили всего 5% от выручки компании от продажи игрового программного обеспечения, которая составила 2,64 триллиона йен.
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