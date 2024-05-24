Sony Group представила стратегию усиления аниме-бизнеса

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Токио, 23 мая (Jiji Press). Японская корпорация Sony Group в четверг представила стратегию по развитию своего аниме-бизнеса, стремясь сделать его новым краеугольным камнем своей развлекательной деятельности наряду с играми, музыкой и фильмами.

Sony, гигант электроники и развлечений, сообщила на брифинге по корпоративной стратегии, что она приложит усилия к производству и распространению высококачественных произведений, а также к поддержке авторов – например, к внедрению производственного программного обеспечения для оптимизации рабочих процессов и развития талантов.

«Аниме – это развлечение мирового уровня, – сказал председатель Ёсида Кэнъитиро. – Мы хотим внести свой вклад в это посредством творчества».

Sony Group планирует представить на экспериментальной основе программное обеспечение, которое поможет оцифровать производство аниме, а также рассмотреть возможность создания организации для обучения иностранных создателей аниме.

В состав группы входят Aniplex Inc., токийская аниме-студия, создавшая сериал «Убийца демонов», и американский дистрибьютор аниме Crunchyroll LLC, приобретённый в 2021 году.

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