Приёмник для подкидышей в больнице в Токио за первый год принял 20 новорожденных

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Токио, 2 июля (Jiji Press). В течение первого года работы приёмник для подкидышей больницы Сан-икукай в Токио принял 20 новорожденных.

Семь из этих младенцев родились в условиях строгой конфиденциальности, и лишь немногие сотрудники больницы знали личности их матерей.

31 марта прошлого года эта больница стала вторым медицинским учреждением в Японии, открывшим «приёмник для подкидышей».

На пресс-конференции 2 июля Като Хитоси, глава больницы, подчеркнул, что есть женщины, которые сталкиваются с трудностями в условиях изоляции. «Общество должно измениться, чтобы искоренить роды на дому с высоким риском», – сказал Като, призвав к созданию системы конфиденциальных родов.

По данным больницы Сан-икукай и правительства Токио, 19 из 20 новорожденных были доставлены в больницу в течение 24 часов после рождения, и 15 из них нуждались в медицинской помощи, включая кислородную терапию.

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