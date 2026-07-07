Министерство обороны представило услугу проката электросамокатов в своей штаб-квартире в Токио

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Токио, 6 июля (Jiji Press). В этом месяце Министерство обороны открыло сервис проката электросамокатов компании Luup Inc. в своей штаб-квартире в Итигая в токийском районе Синдзюку, чтобы помочь сотрудникам передвигаться внутри и за пределами территории площадью 25 гектаров, которая в пять раз больше стадиона Tokyo Dome.

Однако этот шаг вызвал обеспокоенность в социальных сетях, в том числе по поводу возможной утечки данных о местоположении сотрудников министерства, работающих с секретной информацией.

Комплекс в Итигая, где расположены центральные подразделения министерства, включая Объединённый штаб, Управление сухопутных войск, Управление морского штаба и Управление военно-воздушных сил, значительно превосходит по размерам комплексы других министерств и ведомств в столичном районе Касумигасэки. Путь пешком от главных ворот до кабинета министра обороны Коидзуми Синдзиро занимает несколько минут.

На территории Итигая были установлены три сервисные станции Luup, а также предоставлены десять электросамокатов и пять велосипедов с электроприводом. Эти транспортные средства доступны только сотрудникам министерства, а плата за обслуживание покрывается министерством.

«Это часть наших усилий по повышению производительности за счёт снижения нагрузки на наших сотрудников», – заявил Коидзуми на пресс-конференции 3 июля.

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