Япония предупреждает свои компании о рисках экспорта товаров двойного назначения из Китая

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Пекин, 8 июля (Jiji Press). Японским компаниям, работающим в Китае, настоятельно рекомендуется проявлять осторожность при экспорте товаров двойного назначения в Японию после того, как китайские власти арестовали двух граждан Японии по подозрению в нарушении правил экспортного контроля.

7 июля посольство Японии в Пекине призвало предприятия учитывать ужесточение китайского контроля за экспортом при экспорте в Японию товаров гражданского и военного назначения.

В июне китайские власти арестовали в Даляне, провинция Ляонин, двух сотрудников группы компаний Fuji Electric Co. по подозрению в нарушении китайских законов, регулирующих импорт и экспорт. Предполагается, что они пытались экспортировать продукцию, изготовленную с использованием переработанных редкоземельных элементов, на которые распространяется китайский экспортный контроль.

Пекин ужесточил экспортный контроль в отношении товаров двойного назначения, предназначенных для Японии, после заявлений премьер-министра Японии Такаити Санаэ в ноябре прошлого года о возможном конфликте с Тайванем, которые Пекин резко осудил.

Посольство призвало японские компании, работающие в Китае, обращаться на горячую линию поддержки бизнеса, если они попадут под пристальное внимание китайских властей.

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