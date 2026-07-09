Япония и Германия подтвердили широкое сотрудничество

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Анкара, 8 июля (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу и его немецкий коллега Йоханн Вадефуль подтвердили двустороннее сотрудничество в широком круге областей, включая безопасность, во время своей встречи в Анкаре, Турция.

Мотэги заявил Вадефулю, что Япония стремится к тесному сотрудничеству с Германией в целях содействия свободы и открытости Индо-Тихоокеанского региона.

Вадефуль заявил, что Германия усилит свое взаимодействие с Индо-Тихоокеанским регионом.

Оба министра договорились расширить сотрудничество не только на двустороннем уровне, но и между странами «Большой семёрки» в связи с войнами в Иране и Украине.

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