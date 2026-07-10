Министр иностранных дел Японии планирует тур по четырём странам Латинской Америки в августе
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Токио, 9 июля (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу планирует посетить Мексику, Панаму, Колумбию и Эквадор в начале августа для переговоров со своими коллегами, сообщили информированные источники.
Запланированная поездка направлена на укрепление экономического сотрудничества Японии с четырьмя странами Латинской Америки, включая усилия по укреплению цепочек поставок критически важных полезных ископаемых.
В Мексике, богатой такими ресурсами, как медь, цинк и свинец, работают более 1600 японских компаний. На видео видно, как Мотэги обсуждает с мексиканскими правительственными чиновниками такие вопросы, как обеспечение стабильных поставок минеральных ресурсов и расширение инвестиций японских фирм в страну.
Ожидается, что Мотэги и панамские официальные лица подтвердят сотрудничество в обеспечении стабильной работы Панамского канала, ключевого логистического водного пути, соединяющего Тихий и Атлантический океаны. В Колумбии Мотэги может присутствовать на церемонии инаугурации нового президента страны. Обсуждения во время его визита в Эквадор, вероятно, будут сосредоточены на сотрудничестве в области ресурсов и энергетики.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]