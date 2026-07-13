Мощный тайфун «Бави» обрушился на острова Окинавы
НовостиОбщество Стихийные бедствия
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 11 июля (Jiji Press). На острова Сакисима в префектуре Окинава обрушился мощный тайфун «Бави», в связи с чем Японское метеорологическое агентство призвало к осторожности в связи с сильным ветром, проливными дождями, высокими волнами и приливами.
По состоянию на 12:50 дня центральное атмосферное давление девятого тайфуна в этом году составляло 950 гектопаскалей, максимальная скорость ветра вблизи его центра – 40 метров в секунду, а максимальная мгновенная скорость ветра – 55 метров.
Максимальная мгновенная скорость ветра достигла 40 метров в секунду на острове Мияко около 3:50 утра и 34 метров на острове Исигаки вскоре после 3:40 утра. На острове Симодзи за 24 часа до 9:20 утра выпало 154,5 миллиметра осадков.
По прогнозам, тайфун достигнет материкового Китая после полуночи и к утру 14 июля превратится в тропический циклон.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Метеорологическое агентство Японии: от прогнозов погоды к землетрясениям, цунами и вулканам
- 1000 оползней в год: причины обрушений грунта в Японии
- “Партизанские штормы” атакуют Токио
- Климатические особенности Японии
- 72 японских сезона
- Разрушительные тайфуны в Японии: сила стихии, которой нельзя пренебрегать
- Стихийные бедствия в Японии: около 20% мирового ущерба от землетрясений магнитудой 6 и выше
- Тайфуны в Японии: чаще в августе, больше разрушений в сентябре
- 72 японских сезона
- В Японии участились стихийные бедствия, вызванные ливнями
- Стихийные бедствия в Японии: простые советы, которые помогут выжить