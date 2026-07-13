Мощный тайфун «Бави» обрушился на острова Окинавы

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Токио, 11 июля (Jiji Press). На острова Сакисима в префектуре Окинава обрушился мощный тайфун «Бави», в связи с чем Японское метеорологическое агентство призвало к осторожности в связи с сильным ветром, проливными дождями, высокими волнами и приливами.

По состоянию на 12:50 дня центральное атмосферное давление девятого тайфуна в этом году составляло 950 гектопаскалей, максимальная скорость ветра вблизи его центра – 40 метров в секунду, а максимальная мгновенная скорость ветра – 55 метров.

Максимальная мгновенная скорость ветра достигла 40 метров в секунду на острове Мияко около 3:50 утра и 34 метров на острове Исигаки вскоре после 3:40 утра. На острове Симодзи за 24 часа до 9:20 утра выпало 154,5 миллиметра осадков.

По прогнозам, тайфун достигнет материкового Китая после полуночи и к утру 14 июля превратится в тропический циклон.

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