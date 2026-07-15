Пилот авиакомпании ANA заключён в тюрьму за сексуальное нападение на бортпроводницу

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Токио, 14 июля (Jiji Press). Окружной суд Токио приговорил капитана воздушного судна авиакомпании All Nippon Airways к одному году и восьми месяцам тюремного заключения за то, что он хватал за ягодицы стюардессу.

Судья Окава Такао заявил, что подсудимый Мисэ Рёта, 44 года, совершил «гнусное» сексуальное нападение, злоупотребив своим положением капитана. Судья отклонил заявление Мисэ о невиновности.

Прокуратура требовала тюремного заключения сроком на два года и шесть месяцев.

Женщина дала показания о том, что на улице и в магазине Мисэ, с которым она познакомилась накануне вечером после группового обеда, несколько раз хватал ее за ягодицы. Судья счел её показания «убедительными и заслуживающими доверия».

В ответ на утверждение подсудимого о том, что он считал, что за групповым обедом ему удалось завоевать доверие, и поэтому полагал, что может прикасаться к ягодицам женщины в шутку, суд пришел к выводу, что подсудимый не может избежать тюремного заключения.

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