Компания JR East объявила о разработке проекта нового инспекционного поезда скоростных линий синкансэн

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Токио, 14 июля (Jiji Press). Компания JR East объявила о названии и дизайне преемника своего инспекционного поезда East-i для линий скоростных поездов синкансэн, ввод в эксплуатацию которого запланирован на 2029 финансовый год.

Новый поезд, получивший название Soar, будет инспектировать пути и другие сооружения, двигаясь с максимальной скоростью 320 километров в час, такой же, как у поездов на линии Тохоку синкансэн.

Поезд East-i может развивать максимальную скорость всего 275 км/ч, что создаёт проблемы с точки зрения безопасности.

«Это безопаснее, потому что проверки можно проводить в тех же условиях (с той же скоростью), что и при коммерческой эксплуатации», – заявил президент JR East Кисэ Ёити на пресс-конференции.

Семивагонный поезд серии E927 будет белым с красными и зелёными полосами по бокам. Более подробная информация о поезде будет окончательно утверждена примерно осенью этого года. Буква O в названии Soar, напоминающая цифру 0, выражает стремление компании к нулевому числу аварий.

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