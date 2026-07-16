На станции Икэбукуро введены турникеты с функцией распознавания лиц
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Токио, 15 июля (Jiji Press). Компании Hitachi Ltd. и Tobu Railway Co. 15 июля внедрили систему распознавания лиц на турникетах станции Икэбукуро в районе Тосима города Токио.
Пассажиры могут проходить через турникеты без помощи рук, если заранее зарегистрируют данные своего лица и информацию о проездном билете.
Компании надеются побудить других железнодорожных операторов внедрить эту систему, которую можно установить, просто добавив камеры и другое оборудование к существующим турникетам.
Система была разработана совместно с тремя производителями турникетов, включая Toshiba Corp. и Panasonic Connect. Co.
Эта система впервые установлена на крупном терминале в Токио. На данный момент услуга распознавания лиц доступна только на участке между станциями Ками-Итабаси и Икэбукуро на линии Тобу-Тодзё.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]