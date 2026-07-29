Япония увеличит штат сотрудников иммиграционной службы на 226 человек

Новости

Токио, 28 июля (Jiji Press). Японское иммиграционное агентство примет на работу ещё 226 сотрудников для усиления своей работы в условиях увеличения числа иностранных граждан, проживающих в стране, заявил министр юстиции Хирагути Хироси.

За счёт увеличения штата на 176 инспекторов по иммиграции и 50 сотрудников иммиграционного контроля агентство стремится усилить борьбу с нелегальными иммигрантами и ускорить процедуры проверки гражданства.

Хирагути заявил на пресс-конференции, что агентство ищет широкий круг талантливых специалистов, в том числе с опытом работы в государственном и частном секторах.

«Мы настоятельно рекомендуем подавать заявки тем, кто интересуется и увлечён административной работой с иностранными гражданами», – сказал Хирагути, добавив, что бывшие члены Сил самообороны и бывшие сотрудники полиции могут быть направлены на работу немедленно.

По данным ведомства, по состоянию на январь число лиц, просрочивших срок пребывания в стране, составило 68 488 человек, снижаясь на протяжении двух лет.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме