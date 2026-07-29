В префектуре Кумамото произошло сильное землетрясение, двое человек погибло

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Кумамото, 28 июля (Jiji Press). В префектуре Кумамото на юго-западе Японии произошло мощное землетрясение, достигшее 7 баллов по японской шкале сейсмической интенсивности, это наивысший показатель интенсивности. Землетрясение затронуло город Уки и посёлок Хикава, в результате чего, по сообщениям, у двух человек произошла остановка работы сердца и лёгких.

По данным Японского метеорологического агентства, землетрясение произошло примерно в 16:27 на глубине 16 километров и имело магнитуду 7,1. За ним последовали сильные толчки с сейсмической интенсивностью до 5 баллов и ниже.

Ведомство временно выпустило предупреждение о цунами для районов, выходящих на моря Ариакэ и Яцусиро в префектурах Кумамото, Фукуока, Сага и Нагасаки.

Администрация префектуры Кумамото сообщила, что полиция и пожарные службы, в основном в Уки и Яцусиро, другом городе Кумамото, получили многочисленные запросы о помощи в спасательных работах. Поступали сообщения о обрушениях домов и пожарах, что побудило администрацию префектуры обратиться к центральному правительству с просьбой направить войска Сил самообороны в пострадавшие районы.

По данным администрации префектуры, второй этаж торгового центра, принадлежащего компании Aeon Co., в городе Касима провинции Кумамото обрушился, заблокировав под завалами множество людей. Пять человек были спасены, ещё девять числятся пропавшими без вести. Полиция и пожарные продолжают спасательную операцию.

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