Землетрясение в Кумамото напугало местных жителей, напомнив катастрофу 2016 года

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Кумамото, 28 июля (Jiji Press). Мощное землетрясение, которое произошло в префектуре Кумамото и имело сейсмическую интенсивность до максимальных 7 баллов, напугало местных жителей, многие из которых вспомнили о катастрофическом землетрясении 2016 года в этой префектуре на юго-западе Японии.

Нынешнее землетрясение произошло около 16:27 и разрушило множество домов, вызвало пожары и дороги оказались перекрыты. Местные власти собирают информацию о масштабах ущерба от землетрясения.

«Мне страшно, потому что толчки продолжаются», – сказал один из жителей. Другой добавил: «По моим ощущениям, землетрясение было сильнее, чем 10 лет назад».

В городе Уки интенсивность землетрясения достигла 7 баллов, что является наивысшим показателем по японской шкале. В местном социальном учреждении частично сорвало потолки многофункционального зала, а кухонная утварь была разбросана. В зале находилось около 20 человек, включая персонал и посетителей, но о пострадавших не сообщают.

39-летний сотрудник предприятия описал произошедшее так: «Произошёл внезапный сильный толчок». Он указал на необходимость организации эвакуационного пункта, поскольку продолжаются отключения электроэнергии и водоснабжения.

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