Землетрясение в Кумамото напугало местных жителей, напомнив катастрофу 2016 года
НовостиСтихийные бедствия
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Кумамото, 28 июля (Jiji Press). Мощное землетрясение, которое произошло в префектуре Кумамото и имело сейсмическую интенсивность до максимальных 7 баллов, напугало местных жителей, многие из которых вспомнили о катастрофическом землетрясении 2016 года в этой префектуре на юго-западе Японии.
Нынешнее землетрясение произошло около 16:27 и разрушило множество домов, вызвало пожары и дороги оказались перекрыты. Местные власти собирают информацию о масштабах ущерба от землетрясения.
«Мне страшно, потому что толчки продолжаются», – сказал один из жителей. Другой добавил: «По моим ощущениям, землетрясение было сильнее, чем 10 лет назад».
В городе Уки интенсивность землетрясения достигла 7 баллов, что является наивысшим показателем по японской шкале. В местном социальном учреждении частично сорвало потолки многофункционального зала, а кухонная утварь была разбросана. В зале находилось около 20 человек, включая персонал и посетителей, но о пострадавших не сообщают.
39-летний сотрудник предприятия описал произошедшее так: «Произошёл внезапный сильный толчок». Он указал на необходимость организации эвакуационного пункта, поскольку продолжаются отключения электроэнергии и водоснабжения.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Великое землетрясение Канто: 90% погибших приходилось на Токио и Йокогаму
- В Японии 56,7% людей опасаются сильного землетрясения, но 30,4% не принимают особых мер в связи с ними
- Землетрясения в Японии после 2011 года
- Что делать при землетрясении?
- Великое восточно-японское землетрясение в статьях nippon.com
- Станет ли «Землетрясение Нанкай» более разрушительным, чем Великое восточно-японское землетрясение 2011 года?
- Следующий большой толчок: правительственная карта помогает прогнозировать будущие возможные землетрясения в Японии
- Семь лет после Великого землетрясения: восстановление пострадавших районов
- История атомных электростанций Фукусимы
- В случае землетрясения в Токио до 140 тысяч человек придут на помощь