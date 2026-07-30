В результате землетрясения в Японии погибли 12 человек, ещё 6 находятся в состоянии остановки сердца

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Кумамото, 29 июля (Jiji Press). Число погибших в результате мощного землетрясения, произошедшего 28 июля в префектуре Кумамото на юго-западе Японии, достигло 12 человек, сообщило 29 июля управление по реагированию на стихийные бедствия префектуры.

По данным штаба, по состоянию на 14:00 среды ещё шесть человек находились в состоянии остановки сердца.

Хотя полный масштаб ущерба остается неясным, полиция, пожарные и военнослужащие Сил самообороны продолжают поисково-спасательные операции в районах, пострадавших от землетрясения магнитудой около 7,1.

Ранее 29 июля премьер-министр Японии Такаити Санаэ заявила, что число погибших достигло 13 человек, включая случаи, связь которых с катастрофой все еще расследуется.

Землетрясение произошло 28 июля около 16:27, зафиксирована сейсмическая интенсивность 7 баллов, наивысший уровень по японской шкале, в городе Уки и поселке Хикава в префектуре Кумамото. В городах Яцусиро и Кумамото в той же префектуре зафиксирована интенсивность выше 6 баллов, второй по величине уровень.

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