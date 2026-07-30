Работа всех скоростных поездов линии Кюсю синкансэн приостановлена после землетрясения 28 июля
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Токио, 29 июля (Jiji Press). Компания JR Kyushu 30 июля приостановила движение всех скоростных поездов Кюсю синкансэн для проверки путей и другого оборудования, спустя день после мощного землетрясения, произошедшего в префектуре Кумамото на юго-западе Японии.
Компания JR Kyushu отменила все рейсы поездов синкансэн, курсирующих между станциями Кумамото и Кагосима-Тюо.
В связи с этим авиакомпания Japan Airlines объявила о выполнении двух специальных рейсов между аэропортами Фукуоки и Кагосимы в тот же день.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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