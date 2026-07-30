В результате землетрясения поверхность земли в городе Кумамото сдвинулась на 84 сантиметра на северо-восток
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Токио, 29 июля (Jiji Press). Геопространственное информационное управление Японии сообщило, что после сильного землетрясения, произошедшего 28 июля на юго-западе префектуры Яцусиро, поверхность земли в городе Яцусиро в префектуре Кумамото сместилась примерно на 87 сантиметров в северо-восточном направлении.
Это учреждение установило контрольные станции с GPS-навигацией примерно в 1300 точках по всей стране для мониторинга движений земной коры. Во время мощных землетрясений, произошедших в той же префектуре в апреле 2016 года, земля в деревне Минамиасо сместилась примерно на 97 сантиметров.
После землетрясения 28 июля, максимальная интенсивность которого достигла 7 баллов (самый высокий уровень по японской сейсмической шкале), контрольная станция в Яцусиро зафиксировала смещение грунта на 87 сантиметров и проседание примерно на 32 сантиметра.
Еще одна станция в городе сместилась на юг примерно на 17 сантиметров, а станция в городе Кумамото, столице префектуры, сместилась примерно на 43 сантиметра на север.
Расчеты, основанные на движении грунта в таких наблюдательных пунктах, показали, что разлом, в котором произошло землетрясение, по оценкам, имеет длину около 32 километров и ширину 7,9 км, и, предположительно, он сместился примерно на 2,2 метра.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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