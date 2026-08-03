Число погибших в результате землетрясения в Кумамото возросло до 38

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Кумамото, 2 августа (Jiji Press). Число погибших в результате мощного землетрясения, произошедшего 28 июля в префектуре Кумамото на юго-западе Японии, возросло до 38 человек – были подтверждены ещё две смерти, сообщило управление по реагированию на стихийные бедствия префектуры.

Женщина в возрасте около 70 лет скончалась во сне в автомобиле, предположительно от теплового удара. Её смерть была расценена как потенциально связанная со стихийным бедствием, при этом среди возможных причин рассматривались физическое и психическое напряжение, вызванное жизнью в эвакуированном состоянии.

Это первый случай смерти, предположительно связанный с землетрясением. В число погибших входят и другие случаи, находящиеся на стадии расследования по подозрению в связи с катастрофой.

В связи с ожидаемым усилением летней жары в районах, пострадавших от стихийного бедствия, правительства префектур и центральное правительство спешно готовятся к оказанию помощи эвакуированным в размещении во временных эвакуационных пунктах.

По состоянию на 2 августа ​число повреждённых домов составляло 4042. Водоснабжение нарушено в 46 700 домохозяйствах. В общей сложности 8556 человек находились в 206 эвакуационных центрах. Однако число людей, остающихся в автомобилях, остаётся неизвестным.

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