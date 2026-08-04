Жители Кумамото, эвакуированные после землетрясения, живут в условиях рекордной летней жары
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Кумамото, 3 августа (Jiji Press). Температура в городе Кумамото достигла 40,3 градуса Цельсия, впервые за всю историю наблюдений превысив 40 градусов в префектуре Кумамото, расположенной на юго-западе Японии. Это усугубило и без того тяжелое положение местных жителей, пострадавших от мощного землетрясения 28 июля.
В других районах префектуры температура воздуха достигла 40,2 градуса в городе Кикути и 39,8 градуса в городе Коса.
Спустя почти неделю после землетрясения, сейсмическая интенсивность которого достигала 7 баллов (самый высокий показатель по японской шкале сейсмической интенсивности), более 8500 человек всё ещё находятся в эвакуационных пунктах. Правительство префектуры начало процедуру их переселения в отели и другие места размещения.
По данным префектурного правительства, все пострадавшие имеют право на переселение в эти резервные эвакуационные пункты. Распространение соответствующих информационных листовок в действующих эвакуационных центрах началось 3 августа. Переселение, как ожидается, начнётся не ранее 4 августа.
«Мы примем меры, чтобы эвакуированные могли как можно скорее переселиться», – заявил 2 августа журналистам губернатор Кумамото Кимура Такаси.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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