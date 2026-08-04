Рекордные 54% южнокорейцев положительно отзываются о Японии: результаты опроса

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Сеул, 3 августа (Jiji Press). Согласно опросу, проведенному южнокорейским аналитическим центром East Asia Institute, доля жителей Южной Кореи, имеющих положительное впечатление о Японии, выросла на 1,9 процентных пункта и составила 54,3% в 2026 году по сравнению с предыдущим годом.

Уровень охвата опросом достиг самого высокого показателя с момента его начала в 2013 году.

Согласно опросу, при возможности нескольких ответов 66,9% респондентов, выразивших положительное впечатление, заявили, что японцы добросердечны и ценят порядок, а 43,9% отметили привлекательную культуру питания и возможности для шопинга в Японии.

Опрос показал, что 71,6% респондентов сказали, что посещали Японию, что свидетельствует о том, что расширение обменов между людьми в двух странах способствовало улучшению имиджа Японии в глазах южнокорейцев.

С другой стороны, 38,5% опрошенных заявили, что у них сложилось плохое впечатление о Японии.

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