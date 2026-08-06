Пострадавших от землетрясения жителей Кумамото предупреждают о приближающемся тайфуне
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Кумамото, 5 августа (Jiji Press). Через восемь дней после мощного землетрясения, произошедшего в префектуре Кумамото на юго-западе Японии, в эвакуационных центрах префектуры Кумамото проживает более 7100 человек.
Правительство префектуры и другие органы власти призвали тех, кто после землетрясения магнитудой 7,1 остался в своих автомобилях или домах, проявлять осторожность в связи с приближением тайфуна «Дельфин», который, по прогнозам, должен обрушиться на префектуру к выходным в конце недели.
Днём 5 августа 13-й тайфун этого сезона двигался в западном направлении к востоку от главного острова самой южной префектуры Окинава, с центральным атмосферным давлением 945 гектопаскалей и максимальной скоростью ветра 45 метров в секунду.
Ожидается, что мощный тайфун пересечёт Восточно-Китайское море после приближения к главному острову Окинава 7 августа.
Также 5 августа большой паром «Хакуо II», зафрахтованный Министерством обороны, начал предоставлять эвакуированным услуги купания, медицинской помощи и другие услуги в порту Яцусиро в городе Яцусиро. Это первая инициатива в рамках закона 2021 года о содействии использованию судов для оказания медицинской помощи.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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