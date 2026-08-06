Японские компании помогают пострадавшим от землетрясения в префектуре Кумамото

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Токио, 5 августа (Jiji Press). Японские компании расширяют масштабы оказания помощи пострадавшей от землетрясения префектуре Кумамото на юго-западе Японии, спешно поставляя эвакуированным жителям холодильное оборудование, аварийное электроснабжение и предметы первой необходимости.

Борьба с аномальной жарой является первоочередной задачей в условиях, когда температура в некоторые дни превышает 40 градусов Цельсия.

Представитель компании Daikin Industries Ltd. сообщил, что в ответ на эти запросы компания поставляет портативные локальные охладители и кондиционеры для коммерческого использования, способные охлаждать большие эвакуационные пункты.

По состоянию 4 августа компания Hitachi Ltd. поставила в приюты 37 кондиционеров для коммерческого использования, а розничный продавец электроники Edion Corp. направил мобильные инспекционные автомобили для бесплатной проверки бытовой техники пострадавшим.

Компания Toyota Motor Corp. впервые отправила автобус на водородных топливных элементах в зону бедствия. Разработанный для обеспечения аварийного электроснабжения во время стихийных бедствий автобус вырабатывает энергию из находящегося в нём водорода, который заряжает портативные батареи производства Honda Motor Co. и подает электроэнергию в эвакуационные пункты и другие места.

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