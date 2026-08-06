После землетрясения в Кумамото организовали приют для эвакуированных с домашними животными

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Кумамото, 5 августа (Jiji Press). Сразу после мощного землетрясения на прошлой неделе в ветеринарной школе города Кумамото на юго-западе Японии был создан приют для эвакуированных и их домашних животных.

Академия защиты животных Кюсю предоставила часть своих помещений для эвакуации пострадавших от стихийного бедствия 28 июля, которое произошло в префектуре Кумамото и достигло 7 баллов по японской шкале сейсмической интенсивности. Приют был открыт в тот же день.

Люди выражали благодарность школе. Из-за сокращения числа эвакуированных приют уже прекратил принимать новых постояльцев. Во время стихийных бедствий многие люди отказываются от идеи переезда в места эвакуации со своими питомцами из-за проблем от шума и запаха животных.

После мощного землетрясения, произошедшего в префектуре 10 лет назад, эта школа впервые открыла эвакуационный пункт для людей с домашними животными. В 2021 году было заключено соглашение с правительством города Кумамото об организации пунктов временного размещения.

На этот раз 17 ветеринаров по очереди реагировали на любые изменения в состоянии здоровья домашних животных. Ученики школы также в качестве волонтёров принимали участие в мероприятиях.

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