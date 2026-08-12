Спустя две недели после землетрясения в Кумамото ещё более 6000 человек живут в эвакуационных центрах

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Кумамото, 11 августа (Jiji Press). Более 6000 человек по-прежнему проживают в эвакуационных центрах после мощного землетрясения, произошедшего две недели назад в префектуре Кумамото на юго-западе Японии.

По состоянию на 18:00 10 августа, по данным штаба по реагированию на стихийные бедствия префектуры, в результате землетрясения 28 июля магнитудой 7,1 и местами с интенсивностью в 7 баллов (максимальный уровень по японской шкале сейсмической интенсивности) было подтверждено 39 смертей. Число людей, получивших серьёзные травмы, составило 24 человека. Среди погибших один человек, смерть которого, возможно, от теплового удара, была связанная со стихийным бедствием, и еще двое, чьи смерти в настоящее время расследуются на предмет возможной связи с катастрофой.

Японское метеорологическое агентство предупредило население о возможности землетрясений интенсивностью ниже 5 (пятая по величине в сейсмической шкале) или более в течение следующего месяца или около того в связи с высокой сейсмической активностью в регионе.

Число людей, госпитализированных с тепловым ударом, снижается. Тем не менее, ожидается, что в конце этой недели дневная температура в префектуре поднимется до 35 градусов Цельсия, что вызывает опасения по поводу возможного теплового удара среди эвакуированных.

По состоянию на 30 июля в 415 убежищах находилось 10 467 человек, а число эвакуированных сократилось до 6092 человек в 97 таких учреждениях.

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