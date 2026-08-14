Замок Кумамото вновь открылся спустя две недели после мощного землетрясения
НовостиОбщество Стихийные бедствия
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Кумамото, 13 августа (Jiji Press). Замок Кумамото в префектуре Кумамото вновь открылся для публики примерно через две недели после мощного землетрясения, произошедшего в этой префектуре на юго-западе Японии.
После землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего 28 июля, оперативно были проведены проверки безопасности. В некоторых районах интенсивность достигала 7 баллов, что является наивысшим показателем по японской шкале сейсмической интенсивности.
Когда десять лет назад префектуру сотрясли два столь же мощных землетрясения, потребовалось около двух с половиной лет, чтобы часть замка в столице префектуры Кумамото вновь открылась для публики.
«Замок Кумамото – символ восстановления, – сказал представитель городской администрации. – Мы надеемся, что его повторное открытие привлечет в префектуру множество людей».
Около 200 посетителей, включая иностранных туристов, выстроились в очередь перед открытием замка в 9 утра 13 августа.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Великое землетрясение Канто: 90% погибших приходилось на Токио и Йокогаму
- В Японии 56,7% людей опасаются сильного землетрясения, но 30,4% не принимают особых мер в связи с ними
- Землетрясения в Японии после 2011 года
- Что делать при землетрясении?
- Великое восточно-японское землетрясение в статьях nippon.com
- Следующий большой толчок: правительственная карта помогает прогнозировать будущие возможные землетрясения в Японии
- Семь лет после Великого землетрясения: восстановление пострадавших районов
- История атомных электростанций Фукусимы
- В случае землетрясения в Токио до 140 тысяч человек придут на помощь