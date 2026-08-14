Замок Кумамото вновь открылся спустя две недели после мощного землетрясения

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Кумамото, 13 августа (Jiji Press). Замок Кумамото в префектуре Кумамото вновь открылся для публики примерно через две недели после мощного землетрясения, произошедшего в этой префектуре на юго-западе Японии.

После землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего 28 июля, оперативно были проведены проверки безопасности. В некоторых районах интенсивность достигала 7 баллов, что является наивысшим показателем по японской шкале сейсмической интенсивности.

Когда десять лет назад префектуру сотрясли два столь же мощных землетрясения, потребовалось около двух с половиной лет, чтобы часть замка в столице префектуры Кумамото вновь открылась для публики.

«Замок Кумамото – символ восстановления, – сказал представитель городской администрации. – Мы надеемся, что его повторное открытие привлечет в префектуру множество людей».

Около 200 посетителей, включая иностранных туристов, выстроились в очередь перед открытием замка в 9 утра 13 августа.

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