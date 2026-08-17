На Тайвань доставлен первый новый скоростной поезд синкансэн

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Гаосюн, Тайвань, 16 августа (Jiji Press). Впервые на Тайвань доставлен скоростной поезд синкансэн нового типа, произведенный в Японии.

15 августа 12 вагонов поезда N700ST, отличающихся характерными оранжево-чёрными линиями на белом кузове, были выгружены с грузового судна в порту Гаосюн на юго-западе Тайваня.

На церемонии передачи поезда министр транспорта Тайваня Чэнь Ши-кай заявил, что этот поезд – не просто новое транспортное средство, а символ будущего промышленного и городского развития.

Компания Taiwan High Speed ​​Rail Corp. заказала 12 таких поездов, каждый из которых состоит из 12 вагонов, и планирует ввести их в эксплуатацию поэтапно, начиная с июля 2027 года. Ожидается, что новые поезда увеличат пропускную способность в часы пик на 25%.

Японский консорциум в составе компаний Hitachi Ltd. и Toshiba Corp. получил заказ на сумму 124 миллиарда йен. «Мы уверены, что (поезд) внесет свой вклад в развитие тайваньского общества», – заявил на церемонии глава консорциума Ямакава Такуя.

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