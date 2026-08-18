Для облегчения жизни пострадавших от землетрясения в префектуре Кумамото используют паром

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Яцусиро, префектура Кумамото, 17 августа (Jiji Press). Большой паром, зафрахтованный Министерством обороны Японии, предоставляет убежище и помощь людям, пострадавшим от мощного землетрясения, произошедшего в прошлом месяце в юго-западной префектуре Кумамото.

Пострадавшим от землетрясения магнитудой 7,1, которое произошло 28 июля и достигшего 7 баллов по японской шкале сейсмической интенсивности, предлагается двухдневное пребывание на пароме Hakuo II.

На пароме, пришвартованном в порту Яцусиро в городе Яцусиро префектуры Кумамото, предоставляются бесплатное питание, купание, медицинские услуги, а также игровая площадка для детей. Один из пользователей сказал: «Ванна была просто восхитительной».

Услуги по размещению начались 14 августа, всего было доступно около 100 номеров в японском и западном стиле. Все места для бронирования на 300 человек были заполнены всего через час после начала приема заявок на сайте правительства префектуры Кумамото и в эвакуационных центрах. Следующий этап размещения на пароме будет предложен на три дня, начиная с 18 августа.

Обширная инфраструктура парома пользуется популярностью у пассажиров. На судне есть большие общие бани, достаточно просторные для того, чтобы люди могли вытянуть ноги, сауны, а также кондиционированный салон с Wi-Fi. Из окон открывается вид на море Яцусиро и острова.

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