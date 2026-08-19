В Японии начали обсуждение языковой программы для иностранных граждан
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Токио, 18 августа (Jiji Press). Правительство Японии провело первое заседание рабочей группы по созданию программы для иностранных граждан, желающих изучать японский язык и понимать местные системы и правила, с целью апробации программы в 2028 финансовом году.
Рабочая группа изучит структуру программы и содержание обучения.
В состав группы входят шесть человек, председателем которой является Такахаси Сусуму, почётный председатель Японского научно-исследовательского института.
«Мы хотим создать эффективную программу», – заявил на состоявшемся совещании Судзуки Хаято, государственный министр при Кабинете министров.
Мацусима Мидори, специальный советник премьер-министра, заявила, что иностранные граждане могут комфортно жить и работать в Японии в среднесрочной и долгосрочной перспективе, если хорошо владеют японским языком.
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