В Японии начали обсуждение языковой программы для иностранных граждан

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Токио, 18 августа (Jiji Press). Правительство Японии провело первое заседание рабочей группы по созданию программы для иностранных граждан, желающих изучать японский язык и понимать местные системы и правила, с целью апробации программы в 2028 финансовом году.

Рабочая группа изучит структуру программы и содержание обучения.

В состав группы входят шесть человек, председателем которой является Такахаси Сусуму, почётный председатель Японского научно-исследовательского института.

«Мы хотим создать эффективную программу», – заявил на состоявшемся совещании Судзуки Хаято, государственный министр при Кабинете министров.

Мацусима Мидори, специальный советник премьер-министра, заявила, что иностранные граждане могут комфортно жить и работать в Японии в среднесрочной и долгосрочной перспективе, если хорошо владеют японским языком.

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