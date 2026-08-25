Во время землетрясения в Кумамото на видео запечатлели редкий разрыв земной поверхности

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Кумамото, 24 августа (Jiji Press). Камера видеонаблюдения в префектуре Кумамото запечатлела момент, когда землетрясение вызвало разрыв и поднятие грунта. Это лишь второй случай в мире, когда подобное явление было подтверждено видеозаписью.

«Эти видеоматериалы чрезвычайно ценны для анализа механизма землетрясений», – сказал Имура Рюсукэ, доцент кафедры геологии Кагосимского университета.

Видео было снято в городе Яцусиро, где 28 июля произошло землетрясение магнитудой 7,1 и была зафиксирована сейсмическая интенсивность около 6 баллов по японской шкале, что является вторым по величине показателем, при этом было повреждено около 2500 зданий.

На видео видно, как рисовое поле и расположенные неподалеку дома поднимаются над землей через несколько секунд после начала сотрясений.

Имура заявил, что вертикальное и горизонтальное смещение разлома в месте съёмки составило примерно 1,2 метра.

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