Поклонники игры Touken Ranbu спасли пострадавший от землетрясения завод сакэ в Кумамото
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Ямато, префектура Кумамото, 25 августа (Jiji Press). Поклонники популярной японской видеоигры Touken Ranbu помогли спасти старинный завод сакэ в префектуре Кумамото после того, как сильное землетрясение в этой юго-западной префектуре Японии в конце прошлого месяца привело к отмене заказов и бронирований.
Основанный в 1770 году завод «Цудзюн сюдзо» в городе Ямато в префектуре Кумамото напрямую не пострадал от землетрясения 28 июля, которое в некоторых районах достигло максимальной сейсмической интенсивности в 7 баллов по японской шкале.
Однако заказы от оптовых поставщиков прекратились, поскольку планы поездок были отменены, а люди воздерживались от употребления алкоголя.
Продажи основного сакэ компании, дзюммай гиндзё «Сэми» («Цикада»), к середине августа упали до 120 бутылок, хотя обычно ежемесячные продажи этого продукта составляют в среднем 1000 бутылок. Кроме того, были отменены бронирования примерно на 500 человек в кафе при заводе.
63-летний Ямасита Ясуо, владелец завода в двенадцатом поколении, написал в посте на X, что сакэ «Сэми» «плачет в хранилище». У завода также есть сакэ «Хотарумару», так же зовут персонажа из Touken Ranbu, и оно хорошо известно среди преданных поклонников игры.
По словам Ямаситы, пост вызвал шквал заказов, в основном от поклонников игры. Было заказано от 500 до 600 бутылок «Хотарумару», и на сайтах онлайн-продаж напиток был распродан. Все сотрудники помогали с отправкой сакэ потребителям, и к каждой бутылке прилагалось благодарственное письмо со словами: «Спасибо всем вам за то, что это сакэ, которому было некуда деваться, нашло новый дом».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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