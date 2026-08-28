Среди причин смертельной железнодорожной катастрофы и гибели четверых рабочих называют недостаточный контроль за безопасностью

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Уцуномия, префектура Тотиги, 27 августа (Jiji Press). По данным местной полиции и Японского управления по безопасности транспорта при министерстве транспорта Японии, контроль за соблюдением мер безопасности во время работ по удалению сорняков с железнодорожных путей на станции на востоке Японии неделю назад, в ходе которых погибли четыре рабочих, сбитые приближающимся поездом, мог быть недостаточным.

Авария произошла на станции Син-Канума линии Никко железнодорожной компании Тобу в городе Канума в префектуре Тотиги около 10:45 утра 20 августа.

Четверо пострадавших были сотрудниками строительной компании Tobu Construction Co., дочерней компании Tobu Railway, базирующейся в городе Никко префектуры Тотиги, и субподрядчиком. В них врезался скоростной поезд Spacia X.

В момент аварии на путях находилось в общей сложности семеро рабочих, включая четырёх погибших, а остальные трое эвакуировались на платформу станции Син-Канума, заметив приближающийся поезд, сообщили источники в следственном органе.

Предполагается, что наблюдатель на железнодорожном вокзале, находившийся на месте происшествия, подал машинисту сигнал о завершении эвакуации рабочих, занимавшихся удалением сорняков. Между тем, было установлено, что между наблюдателем и наблюдателями, находившимися в нескольких сотнях метров от места происшествия, отсутствовала связь.

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