Через месяц после землетрясения в Кумамото ещё почти 2500 человек живут в эвакуационных центрах

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Кумамото, 28 августа (Jiji Press). Почти 2500 человек по-прежнему находятся в эвакуационных центрах в условиях палящей жары спустя месяц после мощного землетрясения, произошедшего в префектуре Кумамото на юго-западе Японии.

Несмотря на предпринимаемые усилия по восстановлению и реконструкции, остаются многочисленные проблемы, в том числе перебои с водоснабжением в некоторых районах.

По данным штаба по реагированию на стихийные бедствия при правительстве префектуры Кумамото, по состоянию на 14:00 четверга подтверждена гибель 38 человек в результате землетрясения 28 июля, ещё 33 человека получили серьезные ранения. Предполагается, что две смерти связаны со стихийным бедствием и вызваны такими факторами, как тепловой удар.

Число эвакуированных сократилось до 2460 человек в 61 пункте размещения в 11 муниципалитетах, что значительно меньше, чем 10 467 человек в 415 пунктах размещения по состоянию на 30 июля.

Каждый муниципалитет также работает над выявлением людей, находящихся в эвакуации дома или в своих транспортных средствах, посредством поквартирных обходов и других мероприятий.

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