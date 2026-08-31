В западной Японии прогнозируется 50-60-процентная вероятность сильного землетрясения в ближайшие 30 лет
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Токио, 28 августа (Jiji Press). Активные разломы в районе Кинки на западе Японии и вокруг него могут спровоцировать землетрясение магнитудой 6,8 или выше с вероятностью 50-60% в течение следующих 30 лет, заявила правительственная комиссия.
По данным правительственного комитета по исследованию землетрясений, вероятность возникновения активных разломов в северо-западной части региона составляла 30%, в центральной части, в так называемом треугольнике Кинки, – 40-60%, а на полуострове Кии – 7%.
Оценка основана на данных по 45 действующим разломам в районе Кинки и его окрестностях.
Комитет уже обнародовал свои долгосрочные оценки 114 крупных действующих разломов по всей стране, а также в юго-западном Кюсю, восточном Канто, Тюгоку и западном Сикоку. Долгосрочные оценки для центрального Тюбу, северо-восточного Тохоку и северного Хоккайдо будут опубликованы позже.
В регионе Кинки много активных разломов, главным образом из-за влияния расширения Японского моря во время формирования японских островов. Вероятность крупного землетрясения в этом регионе так же высока, как и в регионе Канто.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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