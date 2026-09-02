Впервые будет расширена территория тематического парка Universal Studios Japan

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Осака, 1 сентября (Jiji Press). Компания USJ LLC, оператор парка Universal Studios Japan, впервые с момента открытия в 2001 году планирует расширить территорию тематического парка, посвящённого кино, в городе Осака на западе страны.

Муниципальное правительство Осаки заявило, что сдаст в аренду компании земельный участок, прилегающий к северной части тематического парка. Ожидается, что договор аренды будет заключён в 2028 году.

Строя на территории новые аттракционы, компания надеется привлечь больше посетителей в популярный тематический парк.

Согласно информации городских властей, участок площадью около 30 000 квадратных метров, в настоящее время сданный в аренду компании Nippon Steel Corp., планируется вернуть в июне следующего года.

В апреле этого года университет USJ обратился к городу с предложением об аренде земли и намерен завершить сделку, одновременно проведя исследование возможного загрязнения почвы на участке.

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