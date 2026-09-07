Пострадавшие от землетрясения в Кумамото начинают переселяться во временное жильё
НовостиОбщество Стихийные бедствия
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Хикава, префектура Кумамото, 5 сентября (Jiji Press). Жители города Хикава в префектуре Кумамото на юго-западе Японии, чьи дома пострадали от мощного землетрясения в конце июля, 5 сентября начали переселяться во временное жильё.
В городе, где 28 июля наблюдалась интенсивность 7,1 (самый высокий уровень по японской шкале сейсмической интенсивности), было построено в общей сложности 20 временных жилых единиц. Это первое временное жильё, предоставленное в префектуре после землетрясения.
5 сентября около 9 утра состоялась церемония вручения ключей от жилых домов. На ней присутствовали губернатор Кумамото Кимура Такаси и мэр Хикавы Фудзимото Кадзуоми. Присутствующие почтили память жертв землетрясения минутой молчания.
«Мы сделаем всё возможное для восстановления, чтобы все жители как можно скорее смогли вернуться к нормальной жизни», – сказал Фудзимото в своем обращении. Кимура пообещал оказать всестороннюю поддержку в сотрудничестве с городом.
73-летний Миягава Такахиро, получивший ключи от имени новых жильцов, проживал в доме родственника с момента землетрясения, которое полностью разрушило его собственный дом.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Великое землетрясение Канто: 90% погибших приходилось на Токио и Йокогаму
- В Японии 56,7% людей опасаются сильного землетрясения, но 30,4% не принимают особых мер в связи с ними
- Землетрясения в Японии после 2011 года
- Что делать при землетрясении?
- Следующий большой толчок: правительственная карта помогает прогнозировать будущие возможные землетрясения в Японии
- Семь лет после Великого землетрясения: восстановление пострадавших районов
- История атомных электростанций Фукусимы
- В случае землетрясения в Токио до 140 тысяч человек придут на помощь