Пострадавшие от землетрясения в Кумамото начинают переселяться во временное жильё

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Хикава, префектура Кумамото, 5 сентября (Jiji Press). Жители города Хикава в префектуре Кумамото на юго-западе Японии, чьи дома пострадали от мощного землетрясения в конце июля, 5 сентября начали переселяться во временное жильё.

В городе, где 28 июля наблюдалась интенсивность 7,1 (самый высокий уровень по японской шкале сейсмической интенсивности), было построено в общей сложности 20 временных жилых единиц. Это первое временное жильё, предоставленное в префектуре после землетрясения.

5 сентября около 9 утра состоялась церемония вручения ключей от жилых домов. На ней присутствовали губернатор Кумамото Кимура Такаси и мэр Хикавы Фудзимото Кадзуоми. Присутствующие почтили память жертв землетрясения минутой молчания.

«Мы сделаем всё возможное для восстановления, чтобы все жители как можно скорее смогли вернуться к нормальной жизни», – сказал Фудзимото в своем обращении. Кимура пообещал оказать всестороннюю поддержку в сотрудничестве с городом.

73-летний Миягава Такахиро, получивший ключи от имени новых жильцов, проживал в доме родственника с момента землетрясения, которое полностью разрушило его собственный дом.

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