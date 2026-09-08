Во всей Японии работают сертифицированные координаторы для иностранных резидентов

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Токио, 7 сентября (Jiji Press). С момента запуска системы сертификации Иммиграционной службой в 2024 финансовом году в 38 из 47 префектур Японии было направлено в общей сложности 162 сертифицированных координатора, которые помогают иностранным гражданам консультироваться с местными органами власти и другими заинтересованными сторонами.

Эта система была внедрена в условиях роста числа иностранных граждан, проживающих в стране, а также увеличения количества консультаций с их стороны и всё более сложного характера этих консультаций.

Для получения сертификата кандидаты должны пройти курсы, посвящённые изучению смежных тем, таких как статус проживания, иммиграционные процедуры и психическое здоровье, а также сдать экзамены. Сертификат действителен в течение трёх лет. Курсы по продлению сертификатов начнутся в следующем финансовом году.

«Я испытываю огромную радость, когда люди, ищущие совета в сложных ситуациях, переходят к следующему этапу своей жизни, – сказал один из координаторов в интервью агентству. – Я рад, что могу больше работать с людьми из разных областей, таких как сельское хозяйство, медицина и социальное обеспечение».

Однако представитель ведомства заявил: «Трудно обеспечить кадровые ресурсы, просто подчёркивая значимость этой обязанности».

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