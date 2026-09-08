Из-за землетрясения в Кумамото был отменён традиционный праздник

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Яцусиро, префектура Кумамото, 7 сентября (Jiji Press). Из-за сильного землетрясения, которое произошло в июле в префектуре Кумамото, было отменено главное событие праздника в Яцусиро, городе на юго-западе Японии, история которого восходит к периоду Эдо (1603-1868).

Яцусиро Мёкэнсай – ежегодный осенний праздник святилища Яцусиро, который обычно проводится в конце ноября. Он включает в себя парад синко гёрэцу, в котором участвуют около 1600 человек в исторических костюмах, великолепно украшенные платформы касабоко и культовую куклу кида – мифического существа, сочетающего в себе черты черепахи и змеи.

Этот парад, вошедший в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в 2016 году и включённый в перечень таких мероприятий, ежегодно привлекает около 150 000 зрителей.

Землетрясение 28 июля не причинило серьёзного ущерба главному зданию святилища, а платформы, хранившиеся в городском выставочном комплексе, остались невредимы. Однако одна из башен святилища обрушилась, и земля на территории святилища, откуда начинался парад, поднялась.

Организаторы неоднократно обсуждали целесообразность проведения праздника. Было принято решение отменить парад и связанные с праздником мероприятия, поскольку многие граждане, пострадавшие от стихийного бедствия, не смогли должным образом подготовиться. Кроме того, было бы сложно обеспечить безопасность зрителей.

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