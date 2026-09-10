Губернатор префектуры рассказывает о хиросимских устрицах и сакэ в Лондоне

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Лондон, 8 сентября (Jiji Press). Губернатор Хиросимы Ёкота Мика на мероприятии в Лондоне представила устрицы и сакэ из своей префектуры, выразив желание увеличить экспорт в Великобританию и укрепить дружбу и деловые отношения между Хиросимой и этой европейской страной посредством развития гастрономической культуры.

Ёкота, вступившая в должность в ноябре прошлого года, совершила свою первую зарубежную поездку для продвижения продукции этой префектуры на западе Японии.

На мероприятии, проходившем в японском ресторане, присутствовало около 20 человек, включая представителей британских компаний-импортёров продуктов питания и влиятельных лиц.

Гости наслаждались блюдами, в том числе холодным блюдом из свежих устриц в раковинах, добытых в заливе Мицу в Хиросиме и доставленных в замороженном виде из префектуры.

К блюдам подавали семь сортов сакэ от четырёх производителей, в том числе нигори, «мутное» сакэ, от компании Kamoizumi Shuzo Co. из города Хигасихиросима и дзюммай сак, изготовленное только из риса, воды и грибка кодзи и произведенное 38 лет назад компанией Hanayoisyuzo Co. из города Сёбара.

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