Сакэ из Ямагути завоевало главный приз на международном конкурсе

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Лондон, 8 сентября (Jiji Press). Сакэ из префектуры Ямагути на западе Японии завоевало главный приз в категории японских рисовых вин на ежегодном Международном конкурсе вин International Wine Challenge, одном из крупнейших в мире конкурсов вин.

Премия «Лучшее сакэ 2026 года» досталась саке «Тэмби дзюммай гиндзё хотатэн», произведенному пивоварней Choshu Sake Brewery Corp. в городе Симоносэки. Сакэ из этой префектуры удостоилось этой награды впервые.

«Дзюммай гиндзё» – это разновидность сакэ, изготавливаемая исключительно из риса, отшлифованного до 60% или менее от его первоначального веса, закваски кодзи и воды. Его медленно готовят при низких температурах – это традиционный метод гиндзё дзукури, который придаёт напитку характерный фруктовый аромат.

Сакэ, удостоенное высшей награды, производится из риса сортов Симоносеки и Ямада Нисики, выращенного в Ямагути. Оно отличается цветочным ароматом, напоминающим зелёные яблоки, а также мягкой сладостью.

Сакэ получило высокую оценку жюри. Один из судей отметил, что это сакэ обладает «яркой кислотностью, мощным многослойным вкусом и длительным послевкусием».

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